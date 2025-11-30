30 novembre oggi è la Festa della Toscana In ricordo del Granduca visionario

Firenze, 30 novembre 2025 – Il 30 novembre del 1786 la Toscana adottò un nuovo codice penale in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l'abolizione della pena di morte. La Festa della Toscana, che si celebra oggi con vari appuntamenti in tutta la regione, vuole ricordare quell'evento straordinario e affermare l'impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell'identità della Toscana. Ogni anno la Toscana ricorda i valori che hanno reso la nostra regione un simbolo di civiltà e di diritti. L’edizione 2025 si ispira al tema “ Toscana, un ponte per la pace ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 30 novembre, oggi è la Festa della Toscana. In ricordo del Granduca visionario

