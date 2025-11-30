30 novembre | la Madonna Avvocata di Badia di Cava mantiene la promessa fatta al veggente

Lalucedimaria.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Madonna Avvocata di Badia di Cava apparve due volte a uomo con una richiesta particolare: lasciare tutto e realizzare la sua richiesta. Lei in cambio gli fece una promessa che verrà mantenuta.  A Badia di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, si trova il Santuario di Maria Santissima Avvocata. Molto radicato nella fede. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

30 novembre la madonna avvocata di badia di cava mantiene la promessa fatta al veggente

© Lalucedimaria.it - 30 novembre: la Madonna Avvocata di Badia di Cava mantiene la promessa fatta al veggente

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 30 Novembre Madonna Avvocata