24enne stuprata in pieno centro Preso un 22enne
Orrore nelle prime ore del mattino in pieno centro a Milano, dove, intorno alle 3 di notte, una ragazza di 24 anni è stata violentata in strada in via Crocefisso, all'angolo con via della Chiusa, non lontano da un locale in via Molino delle Armi. Il personale del 118 è arrivato in via Crocefisso e l'ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD). La giovane ha denunciato quanto successo ai carabinieri. Nel frattempo la sicurezza del locale aveva già bloccato un ragazzo italiano di 22 anni incensurato che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
