?LIVE! Atalanta-Fiorentina 0-0 | tutti gli aggiornamenti in diretta
Atalanta-Fiorentina 0-0. Marcatori: – Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli. Arbitro: Marcenaro di Genova Ammoniti: – Espulsi: – Note: – BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Serie A, in campo Atalanta-Fiorentina: Kossounou e Kean titolari Stadio di Bergamo Aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-rom - facebook.com Vai su Facebook
In campo così per Atalanta-Fiorentina Our starting XI to face Fiorentina #GoAtalantaGo ? Vai su X
Atalanta-Fiorentina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net
Atalanta-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena la Viola di Paolo Vanoli: avvio di stagione complicato per entrambe le squadre ... Secondo tuttosport.com
LIVE Atalanta-Fiorentina 0-0 Serie A 2025/2026: Atalanta sfiora il gol - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive