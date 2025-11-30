? La Rivoluzione di Canale 5 | La Forza di una Donna si Sdoppia e Rimodella il Palinsesto
A partire dal 1° dicembre, la dizi turca di successo raddoppia l’appuntamento giornaliero (16:05 e 18:10), portando all’accorciamento del programma di Nuzzi (Dentro la Notizia) e alla cancellazione della striscia preserale del Grande Fratello. Canale 5 sta riorganizzando il suo palinsesto pomeridiano e preserale a causa del successo travolgente de La Forza di una Donna, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
