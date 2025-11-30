? Ascolti TV di Sabato 29 Novembre 2025

Duello tra Rai 1 e Canale 5 La serata è stata dominata dal duello tra Rai 1 e Canale 5, con una leggera vittoria in termini di spettatori totali per Tú Sí Que Vales. Programma Rete Spettatori (in milioni) Share (%) Dettagli Tú Sí Que Vales Canale 5 3.765 25.2% Dalle 21:30 alle 00:15. Ballando . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Ascolti TV di Sabato 29 Novembre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

La storia della musica dance degli anni '80, '90 e 2000 ogni sabato alle 20 la ascolti qui su Radio Onda Due con #IWannaDance, in consolle Kikko Di Stefano pronto per farti ballare! #music #radioondadue #dance - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTV | Sabato 22 Novembre 2025. Tú Sí Que Vales vola al 28.8%, Ballando cala al 19.9-24.2% Vai su X

Ascolti TV ieri sera sabato 29 novembre 2025: si accorcia la forbice tra Ballando e Tú Sí Que Vales - La sfida degli ascolti tv del sabato vede una sfida serrata come mai prima tra Ballando e Tu si que vales, i dati auditel di ieri sera. Da libero.it

Ascolti tv 29 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, la sfida tra Scotti e De Martino - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Scrive fanpage.it

Ascolti TV | Sabato 29 Novembre 2025. Tú Sí Que Vales domina, Ballando sfiora il 26% - Auditel Sabato 29 Novembre 2025: Tú Sí Que Vales conquista il prime time con il 25,2% di share, mentre Ballando con le Stelle cresce e si attesta tra il 20,7% e il 25,8%. Si legge su quilink.it