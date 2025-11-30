? Rosanna Banfi Torna a Lottare contro il Tumore | Mio Padre Lino Mi Tempesta di Telefonate

L’attrice rivela il ritorno della malattia, che l’ha colpita ai polmoni dopo sedici anni. Rosanna Banfi si è già sottoposta a un intervento chirurgico e trova la forza nel sostegno della famiglia, specialmente nel padre Lino. Il Ritorno dell’Incubo dopo Sedici Anni In una toccante intervista al settimanale DiPiù, Rosanna Banfi ha rivelato di essere . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Rosanna Banfi Torna a Lottare contro il Tumore: “Mio Padre Lino Mi Tempesta di Telefonate”

