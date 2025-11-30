? Gemma Galgani a Verissimo | Il Ricordo degli Amori di Uomini e Donne

Ospite di Silvia Toffanin, Gemma Galgani ha ripercorso le sue storie più significative nel programma Gemma Galgani è stata intervistata questo pomeriggio a Verissimo, dove ha aperto il suo cuore riguardo ai suoi amori più importanti nati nello studio di Uomini e Donne.?? Il Compianto Ennio Zingarelli Gemma ha ricordato con affetto Ennio Zingarelli, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Gemma Galgani a Verissimo: Il Ricordo degli Amori di Uomini e Donne

Leggi anche questi approfondimenti

Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e Donne, crede ancora nell'amore ? - facebook.com Vai su Facebook

Gemma Galgani esclusiva a Verissimo parla di Giorgio Manetti - Gemma Galgani si confessa a Verissimo: il ricordo di Giorgio Manetti e l’inaspettata rivelazione su Mario Lenti Gemma Galgani, storica ... Da tuttosulgossip.it

Gemma Galgani a Verissimo confessa: “Sarei stata pronta a lasciare Uomini e Donne insieme a…” - Dopo Antonella Mosetti, anche la dama di Uomini e Donne si è raccontata a ... Secondo isaechia.it

Gemma Galgani arriva a Verissimo e sui social è polemica: 15 anni di Uomini e Donne e ancora non ha trovato l'amore - Sui social dopo l'annuncio sono partiti commenti non tanto simpatici nei confronti della dama: "Gemma ci hai propio stancat ... Lo riporta corrieredellumbria.it