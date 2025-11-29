Zootropolis 2 Michela Giraud Max Angioni e Matteo Martari | Difficile comprimere il corpo in una voce la videointervista

In questa video intervista abbiamo chiesto a Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari, talent nella versione italiana di Zootropolis 2, alcune impressioni sul loro impegno al doppiaggio. e sui loro personaggi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Zootropolis 2, Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari: "Difficile comprimere il corpo in una voce", la videointervista

Argomenti simili trattati di recente

PROGRAMMAZIONE DAL 27 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE ZOOTROPOLIS 2 Regia di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Un film con Michela Giraud 27 novembre GIOVEDI 21.15 28 novembre VENERDI 21.15 29 novembre SABATO 17.00 21.15 30 no - facebook.com Vai su Facebook

“Zootropolis 2”, intervista esclusiva a Michela Giraud - Da oggi, 26 novembre, arriva nelle sale italiane il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, “Zootropolis 2”. Lo riporta superguidatv.it

Zootropolis 2 scuote il cinema: "La verità sull'uso dell'IA nel film". Poi sorprese incredibili - Abbiamo assistito all'incontro con il cast vocale italiano e con la produttrice Yvett Merino, traendo diverse informazioni interessanti: ecco quali ... libero.it scrive

«Zootropolis» torna al cinema: tra le voci Del Piero e Giraud - La coniglietta Judy e la volpe Nick sono protagonisti del sequel Disney ora nelle sale: una nuova avventura che punta già a conquistare vari record ... Da giornaledibrescia.it