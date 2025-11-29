Zootropolis 2 Michela Giraud Max Angioni e Matteo Martari | Difficile comprimere il corpo in una voce la videointervista

Comingsoon.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa video intervista abbiamo chiesto a Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari, talent nella versione italiana di Zootropolis 2, alcune impressioni sul loro impegno al doppiaggio. e sui loro personaggi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

zootropolis 2 michela giraud max angioni e matteo martari difficile comprimere il corpo in una voce la videointervista

© Comingsoon.it - Zootropolis 2, Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari: "Difficile comprimere il corpo in una voce", la videointervista

