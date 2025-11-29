Zootropolis 2 | L’incasso USA super del giorno del Ringraziamento

Il cartoon Zootropolis 2 ha conquistato il Box Office USA anche nel giorno del Ringraziamento americano. Reduce da un esordio con i fiocchi tra mercoledì e le anteprime del martedì ( qui il nostro articolo ), il nuovo film d’animazione Disney ha conservato la testa del botteghino nordamericano anche nel giorno del Ringraziamento (27 novembre). Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, l’incasso profuso è stato di 19.7 milioni di dollari. Dati alla mano, lo score ottimo di Zootropolis 2 rappresenta il secondo miglior incasso di sempre per un film nel giorno del Ringraziamento, dietro il solo Oceania 2 con 27. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

