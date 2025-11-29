Zootropolis 2 | L’incasso USA super del giorno del Ringraziamento
Il cartoon Zootropolis 2 ha conquistato il Box Office USA anche nel giorno del Ringraziamento americano. Reduce da un esordio con i fiocchi tra mercoledì e le anteprime del martedì ( qui il nostro articolo ), il nuovo film d’animazione Disney ha conservato la testa del botteghino nordamericano anche nel giorno del Ringraziamento (27 novembre). Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, l’incasso profuso è stato di 19.7 milioni di dollari. Dati alla mano, lo score ottimo di Zootropolis 2 rappresenta il secondo miglior incasso di sempre per un film nel giorno del Ringraziamento, dietro il solo Oceania 2 con 27. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondisci con queste news
Il primo Zootropolis è uno dei film di maggior successo nella ricca storia della Disney Animation, dato l’incasso di oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale e gli ampi consensi dalla critica, tra cui un Oscar come miglior film d’animazione. Con un mondo - facebook.com Vai su Facebook
Top10 27/11/25 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 ZOOTROPOLIS 2 €354227 2 OI VITA MIA €249446 3 L'ILLUSIONE PERFETTA €48898 4 WICKED 2 €43683 5 BREVE STORIA D'AMORE €28874 6 DIE MY LOVE €17834 7 IL MAESTRO €15953 8 DRACULA €157 Vai su X
Zootropolis 2 | Primo giorno da record per il film Disney - Zootropolis 2 ha finalmente esordito nelle sale di tutto il mondo, ed il risultato ottenuto nel primo giorno è strepitoso. Segnala universalmovies.it
"Zootropolis 2", svelati nuovi personaggi nel nuovo teaser trailer - Si scaldano i motori per "Zootropolis 2", l'attesissimo sequel di "Zootropolis", vincitore del premio Oscar nel 2016. Riporta tgcom24.mediaset.it
Zootropolis 2, il nuovo trailer del film [HD] - Un film con Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster, Ke Huy Quan. Si legge su mymovies.it