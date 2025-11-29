Zootropolis 2 le voci italiane raccontano il film Tra personaggi irresistibili e inclusività

Abbiamo intervistato Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari, le voci di Zootropolis 2, il nuovo film d'animazione Disney. In sala. Zootropolis 2 è al cinema e riporta finalmente, dopo quasi un decennio, la strana coppia Judy e Nick su schermo. L'intrepida coniglietta e il suo scanzonato partner, infatti, anche stavolta avranno diversi grattacapi nel risolvere un difficile caso che potrebbe non solo costargli la carriera ma, ancor peggio, l'amicizia. I rettili sembrano, infatti, tornati in città per seminare il panico ma, come ben presto si accorgeranno, non tutto è come sembra e l'incontro con il tenero Gary De'Snake li trasporterà in un vortice di misteri e ingiustizie a cui i due dovranno porre rimedio rischiando il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zootropolis 2, le voci italiane raccontano il film. Tra personaggi irresistibili e inclusività

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Zootropolis 2, le voci italiane raccontano il film. Tra personaggi irresistibili e inclusività - Abbiamo intervistato Michela Giraud, Max Angioni e Matteo Martari, le voci di Zootropolis 2, il nuovo film d'animazione Disney. Scrive movieplayer.it

Zootropolis 2, nuovo trailer e le voci italiane del sequel d’animazione - Intanto gusta il nuovo trailer e scopri il cast vocale italiano: chi è il tuo personaggio preferito? Come scrive cinema.icrewplay.com

Zootropolis 2: chi sono i doppiatori? Guida alle voci italiane e originali del film - I doppiatori italiani e originali del film animato Disney, in uscita il 26 novembre 2025 ... Da cinematographe.it