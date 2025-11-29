zootopia in testa alle classifiche di streaming globali tre anni dopo il debutto

zootopia+ conquista il pubblico internazionale e scala le classifiche di streaming. Dopo tre anni dal suo debutto, Zootopia+ si conferma uno dei titoli di maggior successo sulla piattaforma Disney+. La serie, composta da sei episodi brevi ambientati nel mondo del film originale, continua ad attrarre un vasto pubblico, posizionandosi tra i primi nelle classifiche mondiali di streaming. prestazioni in classifica e popolarità globale. Attualmente, Zootopia+ occupa il terzo posto nella classifica globale di Disney+ e Hulu. Nel corso dell’ultima settimana, il serial ha mantenuto un’insolita presenza nel top 10 di 27 paesi tra cui gli Stati Uniti, Brasile, Italia e Nicaragua. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

