Zielinski Inter la rinascita del centrocampista nerazzurro | ma c’è il dubbio per Pisa
Inter News 24 Zielinski Inter, il centrocampista polacco sta disputando ottime prestazioni! Che sia l’anno della rinascita per l’ex Napoli?. Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’ Inter, è stato una delle sorprese più positive della stagione. Dopo un inizio di carriera all’ Inter deludente, il giocatore ha ritrovato la forma e ha segnato gol importanti, come quello contro il Verona e un altro tiro ben piazzato con la nazionale polacca a Malta. Tuttavia, durante la sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League, Zielinski ha accusato un problema muscolare che i medici nerazzurri stanno monitorando. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Zielinski tra i migliori in campo per l'Inter Chivu si porta con sé alcune note positive dal KO con l'Atletico Madrid - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Mkhitaryan in gruppo: Zielinski e Bisseck ok. Dumfries migliora Vai su X
Infortunio Zielinski, ansia per Chivu: suona l’allarme! - Suona l'allarme in casa Inter in merito alle condizioni di Zielinski. Da fantamaster.it
Inter, problemi per Zielinski: a rischio la trasferta di Pisa. Le ultime su Mkhitaryan - Chivu deve monitorare anche le condizioni di due centrocampisti ... Lo riporta msn.com
Inter, non basta il gol di Zielinski. L'ex Napoli: "Fa male perdere così" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 2- Segnala tuttonapoli.net