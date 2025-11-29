Inter News 24 Zielinski Inter, il centrocampista polacco sta disputando ottime prestazioni! Che sia l’anno della rinascita per l’ex Napoli?. Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’ Inter, è stato una delle sorprese più positive della stagione. Dopo un inizio di carriera all’ Inter deludente, il giocatore ha ritrovato la forma e ha segnato gol importanti, come quello contro il Verona e un altro tiro ben piazzato con la nazionale polacca a Malta. Tuttavia, durante la sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League, Zielinski ha accusato un problema muscolare che i medici nerazzurri stanno monitorando. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski Inter, la rinascita del centrocampista nerazzurro: ma c’è il dubbio per Pisa