Zenga racconta la sua avventura all'Inter | Il mio sogno Il premio come miglior portiere del mondo? L'ho preso tre volte Poi…

Inter News 24 Zenga ricorda il suo passato in nerazzurro e rivela quali sono stati gli aspetti più importanti della sua carriera. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale, Walter Zenga, leggenda dell’Inter, ha aperto il suo cuore, ricordando i momenti più significativi della sua carriera con la maglia nerazzurra. INIZIO – «Mi hanno visto all’oratorio, gli sono piaciuto e mi hanno chiamato». Un sogno che si stava avverando: «Certo. Salivo sul tram con la borsa ufficiale dell’Inter: che orgoglio!» La gavetta non è mancata. Come tanti, anche lui ha dovuto farsi le ossa prima di diventare titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zenga racconta la sua avventura all’Inter: «Il mio sogno. Il premio come miglior portiere del mondo? L’ho preso tre volte. Poi…»

