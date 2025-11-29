Zenga | Io meloniano convinto La Russa mi voleva assessore a Milano Il mio sogno? Allenare l’Inter

L’uomo ragno è di destra, meloniano convinto. Walter Zenga, uno dei più grandi portieri della nostra storia, si confessa in un’intervista a Il Giornale, tra il sogno di poter allenare un giorno la squadra del cuore, l’Inter, le avventure in Arabia, e la sua fede politica. Le parole di Zenga. Campione d’Italia con l’Inter il 1989, 56 presenze in Nazionale, tre volte premiato come migliore portiere del mondo, con il sogno sfumato di Italia 90, Walter Zenga nell’intervista ha parlato della sua fede politica di destra: « Io sono molto amico di La Russa. Un giorno di tanti anni fa Ignazio mi chiamò e mi disse: “andiamo a Roma che devo presentarti a un mio amico importante”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zenga: “Io, meloniano convinto. La Russa mi voleva assessore a Milano. Il mio sogno? Allenare l’Inter”

