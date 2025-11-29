Zelensky rimuove il capo di gabinetto Yermak | scossone ai vertici di Kiev
Un terremoto politico nel cuore dell'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura chiave dell'amministrazione e principale negoziatore nei rapporti con la Russia. La decisione arriva a causa del coinvolgimento di Yermak nell' indagine per corruzione che sta scuotendo le istituzioni di Kiev. Yermak, dal canto suo, respinge ogni accusa e si dice "disgustato", ribadendo la propria innocenza. La sua uscita di scena rappresenta un duro colpo per Zelensky, in un momento in cui il Paese affronta attacchi russi sempre più intensi e un piano di pace in stallo.
