ABBONATI A DAYITALIANEWS Un terremoto politico nel cuore dell’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura chiave dell’amministrazione e principale negoziatore nei rapporti con la Russia. La decisione arriva a causa del coinvolgimento di Yermak nell’ indagine per corruzione che sta scuotendo le istituzioni di Kiev. Yermak, dal canto suo, respinge ogni accusa e si dice “disgustato”, ribadendo la propria innocenza. La sua uscita di scena rappresenta un duro colpo per Zelensky, in un momento in cui il Paese affronta attacchi russi sempre più intensi e un piano di pace in stallo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Zelensky rimuove il capo di gabinetto Yermak: scossone ai vertici di Kiev