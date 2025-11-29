Zelensky nomina Umerov capo della delegazione per i negoziati di pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Rustem Umerov a capo della delegazione ucraina per i negoziati di pace, in sostituzione di Andriy Yermak che si è dimesso, travolto dallo scandalo corruzione che sta interessando il Paese. Lo riferiscono i media ucraini. Segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, Umerov ha ricoperto in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky nomina Umerov capo della delegazione per i negoziati di pace

