Zelensky nomina Umerov capo della delegazione per i negoziati di pace

Imolaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Rustem Umerov a capo della delegazione ucraina per i negoziati di pace, in sostituzione di Andriy Yermak che si è dimesso, travolto dallo scandalo corruzione che sta interessando il Paese. Lo riferiscono i media ucraini. Segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, Umerov ha ricoperto in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky nomina umerov capo della delegazione per i negoziati di pace

© Imolaoggi.it - Zelensky nomina Umerov capo della delegazione per i negoziati di pace

Contenuti che potrebbero interessarti

zelensky nomina umerov capoZelensky, Umerov nuovo capo delegazione negoziati in Usa - Sarà Rustem Umerov, ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, a guidare la delegazione ucraina che si è recata ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

zelensky nomina umerov capoSi dimette Yermak, braccio destro di Zelensky. Umerov nuovo capo delegazione dei negoziati in Usa - Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 10 ... ansa.it scrive

zelensky nomina umerov capoZelensky fa fuori Andriy Yermak, il suo collaboratore più vicino. L'accusa: corruzione - Volodymyr Zelensky ha rimosso Andriy Yermak, il capo di gabinetto e negoziatore più vicino al presidente, dopo la perquisizione degli investigatori ... Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Nomina Umerov Capo