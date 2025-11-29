Zelensky | ‘lavoriamo per un pace dignitosa’

Ore cruciali per l'Ucraina, dove il presidente Volodymyr Zelensky è stretto fra un difficile negoziato con l'amministrazione Usa di Donald Trump e lo scandalo di corruzione che ha provocato le dimissioni del suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, capo della delegazione negoziale ucraina nei colloqui per cercare di arrivare un cessate il fuoco. "L'Ufficio del.

Andriy Yermak, capo di gabinetto di Zelensky, ha lasciato il suo incarico perché coinvolto nell’enorme inchiesta sulla corruzione nel paese - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky ora vede la pace - Una ricostruzione dei media americani ha spiegato che l’incontro alla Casa Bianca tra Zelensky e Trump di venerdì scorso era stato molto acceso, con il presidente statunitense che voleva imporre al ... ilmessaggero.it scrive

Vertice Washington, Zelensky: «Pronto a trilaterale e nuove elezioni». Trump: «Putin vuole la pace» - Quasi sei mesi fa Volodymyr Zelensky veniva bruscamente invitato a lasciare la Casa Bianca dopo un confronto con Donald Trump, che lo aveva liquidato sostenendo che non avesse «le carte» in mano per ... Come scrive ilmessaggero.it

Zelensky vuole incontrare Trump e i leader europei per dare slancio ai negoziati di pace - Il presidente Zelensky accusa la Russia di trascinare a oltranza i negoziati e chiede di incontrare gli alleati, mentre Mosca continua a bombardare il territorio ucraino Il presidente ucraino ... Secondo it.euronews.com