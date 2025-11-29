Zelensky braccato per Tangentopoli Si dimette il braccio destro Yermak

Perquisiti dall’Anticorruzione uffici e abitazione del «Cardinale verde»: parte dei fondi neri sarebbe servita a procurargli una casa di lusso. Lui e l’indagato Rustem Umerov dovevano strappare agli Usa una pace meno dura. Alì Babà. Nelle mille ore (e mille e una notte) di registrazioni, che hanno permesso alle autorità ucraine di ascoltare i «ladroni» della Tangentopoli di Kiev, era quello il nome in codice di Andriy Yermak, braccio destro di Volodymyr Zelensky. Ieri, dopo un blitz degli agenti, è stato costretto a lasciare il suo incarico di capo dello staff del presidente. La Procura anticorruzione (Sapo) e l’Ufficio anticorruzione (Nabu) hanno condotto perquisizioni nel suo appartamento e nei suoi uffici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zelensky braccato per Tangentopoli. Si dimette il braccio destro Yermak

Argomenti simili trattati di recente

Zelensky: «A Pokrovsk soldati ucraini non sono circondati» - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimette Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Segnala msn.com

Tangentopoli ucraina, Zelensky in trincea: silurati altri due ministri - Roma, 13 novembre 2025 – Per il leader ucraino Volodymyr Zelensky non poteva esserci congiuntura peggiore. Come scrive quotidiano.net

Ucraina, scandalo corruzione: si dimettono i ministri della Giustizia e dell'Energia. Cosa è successo e il ruolo di Zelensky - L'Ufficio Nazionale Anticorruzione (Nabu) ha dichiarato lunedì di aver scoperto un sistema di corruzione nel settore energetico che coinvolgeva 100 milioni di dollari di fondi riciclati La premier ... Riporta leggo.it