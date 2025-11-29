Zaniolo e Davis firmano il blitz dell’Udinese al Tardini

Parma, 29 novembre 2025 - Blitz vincente dell’ Udinese che sbanca il Tardini battendo 2-0 il Parma e coglie tre punti preziosissimi per scavalcare il Sassuolo e agganciare almeno momentaneamente la Lazio all’ottavo posto. A firmare il colpo dei friulani, che hanno archiviato la pratica con un gol per tempo, ci hanno pensato Nicolò Zaniolo, che ha portato in vantaggio i suoi all’11’ approfittando di un’indecisione in uscita di Corvo, e Keinan Davis, il quale ha messo il punto esclamativo sulla gara trasformando al 65’ il rigore che lui stesso si è conquistato subendo fallo da Troilo, poi espulso dopo un check al VAR. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

