Zangrillo | Oltre 2,6 milioni di iscritti a inPA metà sono under 40

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha dichiarato a Genova durante la 30ª edizione di Orientamenti che "i giovani cercano luoghi di lavoro che sappiano valorizzare competenze, talento e merito" e che "la Pubblica amministrazione deve essere uno di questi luoghi". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Una circolare del ministro della Pa Zangrillo stoppa i ritocchi alle indennità oltre i 240mila euro ma con dodici deroghe - facebook.com Vai su Facebook

Pa: Zangrillo, continua percorso semplificazione per crescita e sviluppo Paese - L'Aula di Palazzo Montecitorio ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulle semplificazioni. Da ilsole24ore.com

Zangrillo a Orientamenti: “Il posto fisso deve diventare posto figo” - Il ministro a Genova: “La Pubblica Amministrazione sta cambiando volto e i giovani tornano a considerarla una scelta professionale credibile” ... Segnala ilsecoloxix.it

Contratti pubblici, il ministro Paolo Zangrillo: aumenti importanti, contratti firmati e aperti nei tempi giusti. Mai prima di noi. - 2021 è iniziata solo a fine 2021 e ha avuto bisogno, per essere finanziata, di ben quattro leggi di bilancio, che hanno progressivamente reso disponibili le risorse neces ... Si legge su tecnicadellascuola.it