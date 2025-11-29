Zambrotta operato alle gambe Le foto e la battuta sui social | Sembra più dritta?
Como, 29 novembre 2025 – Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus, Barcellona e Milan, nonché campione del Mondo con la Nazionale sotto il cielo di Berlino 2006, è stato sottoposto ad osteotomia. Un intervento che si è reso necessario per correggere il “varismo” di cui soffriva l’ex calciatore comasco “doc”, cresciuto nella cantera lariana guidata per anni da Mino Favini. Una carriera costruita a suon di sgroppate su e giù dalla fascia sinistra che hanno finito col logorare le ginocchia di “Zambro”. Sui social era stato lui stesso a spiegare così l'intervento chirurgico a cui si sarebbe dovuto sottoporre: "Dovrò fare una osteotomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
