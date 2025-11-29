Yildiz trascina la Juve | rimonta e vittoria dopo un mese

Serieagoal.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus torna a respirare aria di vittoria in Serie A grazie a una serata in cui Kenan Yildiz ha illuminato lo Stadium e ribaltato un match cominciato nel peggiore dei modi. Contro un Cagliari coraggioso e aggressivo, la squadra di Luciano Spalletti ha ritrovato i tre punti che mancavano dal 1° novembre, scavalcando un periodo complicato e rilanciandosi a ridosso della zona europea. L’illusione del Cagliari e la risposta del numero 10. L’avvio è stato tutt’altro che semplice per i bianconeri. Il Cagliari di Pisacane era entrato in campo con personalità, sfruttando la gamba e l’intraprendenza di Palestra, subito protagonista in area juventina in un contatto con Kostic che aveva fatto discutere ma non aveva portato al rigore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

yildiz trascina la juve rimonta e vittoria dopo un mese

© Serieagoal.it - Yildiz trascina la Juve: rimonta e vittoria dopo un mese

Argomenti simili trattati di recente

yildiz trascina juve rimontaYildiz si carica la Juve sulle spalle anche in campionato: doppietta e 2-1 al Cagliari in rimonta - Dopo aver trascinato i bianconeri in Champions, il turco si scatena anche nel turno di campionato e tiene Spalletti a ridosso della zona importante della classifica ... tuttosport.com scrive

yildiz trascina juve rimontaYildiz firma la rimonta al Cagliari: la Juve di Spalletti ritrova la vittoria in Serie A - 1 il match dello Stadium tra Juventus e Cagliari, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Lo riporta tuttonapoli.net

yildiz trascina juve rimontaYildiz ribalta il Cagliari con una doppietta: la Juve torna a vincere in campionato - 1 per la squadra di Spalletti, alla sua prima gioia tra le mura amiche dell'Allianz Stadium ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Trascina Juve Rimonta