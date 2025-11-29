Yildiz trascina la Juve | rimonta e vittoria dopo un mese

La Juventus torna a respirare aria di vittoria in Serie A grazie a una serata in cui Kenan Yildiz ha illuminato lo Stadium e ribaltato un match cominciato nel peggiore dei modi. Contro un Cagliari coraggioso e aggressivo, la squadra di Luciano Spalletti ha ritrovato i tre punti che mancavano dal 1° novembre, scavalcando un periodo complicato e rilanciandosi a ridosso della zona europea. L’illusione del Cagliari e la risposta del numero 10. L’avvio è stato tutt’altro che semplice per i bianconeri. Il Cagliari di Pisacane era entrato in campo con personalità, sfruttando la gamba e l’intraprendenza di Palestra, subito protagonista in area juventina in un contatto con Kostic che aveva fatto discutere ma non aveva portato al rigore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

