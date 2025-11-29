Yildiz illumina Vlahovic preoccupa | la serata a due facce della Juve

È una bella serata soprattutto per Luciano Spalletti, che trova nella vittoria contro il Cagliari anche la sua prima tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Oltre al tecnico toscano, a sorridere e a far sorridere è Kenan Yildiz, che dopo l’ottima serata europea trova una doppietta che permette ai suoi di ritrovare i tre punti in campionato. Un risultato affatto scontato, dato che con la vittoria del Como di oggi è più che mai necessario rimanere attaccati al treno per l’Europa. Kenan formato stellare. Dopo un avvio storto decretato dal vantaggio cagliaritano a firma Esposito, ci ha pensato quindi il turco a caricarsi la squadra sulle spalle e ribaltare una partita cominciata in salita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

