Yildiz illumina Vlahovic preoccupa | la serata a due facce della Juve
È una bella serata soprattutto per Luciano Spalletti, che trova nella vittoria contro il Cagliari anche la sua prima tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Oltre al tecnico toscano, a sorridere e a far sorridere è Kenan Yildiz, che dopo l’ottima serata europea trova una doppietta che permette ai suoi di ritrovare i tre punti in campionato. Un risultato affatto scontato, dato che con la vittoria del Como di oggi è più che mai necessario rimanere attaccati al treno per l’Europa. Kenan formato stellare. Dopo un avvio storto decretato dal vantaggio cagliaritano a firma Esposito, ci ha pensato quindi il turco a caricarsi la squadra sulle spalle e ribaltare una partita cominciata in salita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Altre letture consigliate
La e pagelle di Bodø/Glimt-Juventus #Yildiz illumina la Juve, #Openda e #David si sbloccano. #bodojuve #juventus #Spalletti #ucl #championsleague #theonetv7 Seguteci su @TheOnetv7 Vai su X
Bodø/Glimt-Juventus 2-3, le pagelle bianconere: Yildiz illumina ma il migliore è un altro LE PAGELLE https://bit.ly/4rnanPd - facebook.com Vai su Facebook
Juve batte Cagliari con doppietta al bacio di Yildiz. Ma l’infortunio di Vlahovic preoccupa - Vittoria in rimonta dei bianconeri, che ribaltano la partita grazie alle reti del turco dopo il gol di Esposito ... Lo riporta fanpage.it
Sabatini a CM: "Yildiz illumina da solo la Juventus, con questo David sarà dura senza Vlahovic" - Due conferme giovani: quando brilla, Yildiz illumina (da solo) tutta la Juve; quando corre, Palestra sembra nettamente il miglior esterno destro italiano. Da ilbianconero.com
Pagina 1 | Spalletti: "Juve timida, Yildiz fa suonare le campane. Io a Napoli facile". Vlahovic, zero speranze - All’Allianz Stadium arriva la prima vittoria casalinga dell’era Spalletti in bianconero contro il Ca ... Segnala tuttosport.com