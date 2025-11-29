yildiz il fuciliere della notte

"Yildiz è una fucilata nella notte”. Mai sentito Spalletti adoperare un’immagine più efficace per descrivere un suo giocatore, il più talentuoso. Nel gelo di Bodø, il turco è entrato e fatto, da solo, la differenza. Questo è il calcio, signori, e tutto il resto è solo un piacevole accompagnamento. Ecco perché sorrido quando ci si perde in chiacchiere sui moduli, sugli schemi (che non esistono, se non in rari casi), sui sistemi di gioco. Il calcio è fatto di atteggiamenti, di carattere, di principi di gioco (quelli sì), più o meno offensivi. Poi, per vincere, serve la “fucilata nella notte”, quella che a detta dello stesso Spalletti, smantella ogni ipotesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

