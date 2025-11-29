Yildiz eguaglia Anastasi in una speciale classifica U21 della Juve | il turco continua a macinare statistiche da record

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Super doppietta col Cagliari. Kenan Yildiz  continua a riscrivere le  statistiche storiche  della  Juventus, affermando il suo  status di predestinato  a suon di gol. Grazie alla  doppietta messa a segno contro il Cagliari, il  talento turco  ha compiuto un  salto notevole  negli annali del club,  agganciando  una vera e propria  leggenda  bianconera. Doppietta storica: eguagliato Pietro Anastasi. Con i  due gol  realizzati allo  Stadium,  Kenan Yildiz (20 anni) ha raggiunto  Pietro Anastasi  al  settimo posto  della classifica dei  migliori marcatori Under 21 della Juventus in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

