. Super doppietta col Cagliari. Kenan Yildiz continua a riscrivere le statistiche storiche della Juventus, affermando il suo status di predestinato a suon di gol. Grazie alla doppietta messa a segno contro il Cagliari, il talento turco ha compiuto un salto notevole negli annali del club, agganciando una vera e propria leggenda bianconera. Doppietta storica: eguagliato Pietro Anastasi. Con i due gol realizzati allo Stadium, Kenan Yildiz (20 anni) ha raggiunto Pietro Anastasi al settimo posto della classifica dei migliori marcatori Under 21 della Juventus in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz eguaglia Anastasi in una speciale classifica U21 della Juve: il turco continua a macinare statistiche da record