Yildiz e altri 10 e bloccate Palestra a Torino | le reazioni social di Juventus-Cagliari
L’infortunio di Vlahovic preoccupa i tifosi bianconeri, mentre Yildiz brilla con due gol che ribaltano l’iniziale svantaggio. La Juve batte il Cagliari 2-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Perché io non ti ho mandato nessun mazzo di fiori! » Quando Alper glielo dice al telefono, Yildiz rimane senza parole. Era convinta che fosse stato lui, invece il mistero si infittisce e tutta la situazione prende una piega inaspettata. Domani alle 14. 10 torna su - facebook.com Vai su Facebook
Il rinnovo di #Yildiz resta bloccato #Elkann pronto a intervenire Vai su X
Yildiz si carica la Juve sulle spalle anche in campionato: doppietta e 2-1 al Cagliari in rimonta - Dopo aver trascinato i bianconeri in Champions, il turco si scatena anche nel turno di campionato e tiene Spalletti a ridosso della zona importante della classifica ... Riporta tuttosport.com