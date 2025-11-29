Yildiz a DAZN | Spalletti mi lascia giocare libero come e dove voglio Felice per i tifosi ho sentito il coro
Yildiz a DAZN: le dichiarazioni del giocatore della Juventus al termine della partita disputata contro il Cagliari. Tutte le parole. Kenan Yildiz ha parlato a Dazn al termine di Juve Cagliari. Le sue dichiarazioni dopo la doppietta: « È stato bello, mi sentivo bene dopo Bodo. Sono contento per la squadra, speriamo di continuare così. Spalletti mi lascia giocare libero e di stare dove e come voglio. Sono contento per la squadra. Coro? L’ho sentito. Sono contento con loro, fanno il 100% per noi. Grazie a loro. 20 gol prima di Del Piero? Bene però non guardo le statistiche, gioco bene con fiducia e gioia e credo di poterlo fare in tutte le partite ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
