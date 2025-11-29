Yermak | ‘sono disgustato vado al fronte’

Imolaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Sono una persona onesta e perbene'', così Andriy Yermak. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

yermak 8216sono disgustato vado al fronte8217

© Imolaoggi.it - Yermak: ‘sono disgustato, vado al fronte’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

yermak 8216sono disgustato vadoGuerra Ucraina, Zelensky caccia Yermak dopo lo scandalo corruzione. «Vado al fronte, disgustato da mancato sostegno» - «Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Come scrive ilgazzettino.it

yermak 8216sono disgustato vadoChi è Andriy Yermak, da braccio destro capace di "ipnotizzare" Zelensky a grande esiliato - L'ormai ex capo di gabinetto e principale negoziatore nella guerra con la Russia è coinvolto nell'indagine per corruzione che agita l'esecutivo di Kiev ... Scrive today.it

yermak 8216sono disgustato vadoAndriy Yermak, chi è il braccio destro di Zelensky che si è dimesso - Il consigliere presidenziale e stretto alleato del presidente ucraino si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100 milioni di eu ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Yermak 8216sono Disgustato Vado