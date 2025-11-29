Yermak | ‘sono disgustato vado al fronte’

''Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Sono una persona onesta e perbene'', così Andriy Yermak. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Yermak: ‘sono disgustato, vado al fronte’

Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del presidente e considerato il più stretto consigliere di Zelensky, ha presentato le proprie dimissioni. La notizia apre un nuovo fronte d’incertezza nella leadership ucraina, mentre non sono stati resi noti i motivi della scelta. Vai su X

IL SOLE 24 ORE * MONDO: «DA RUBIO A YERMAK: ECCO CHI SONO I PROTAGONISTI DEL VERTICE TRA UCRAINA, USA E UE» - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Zelensky caccia Yermak dopo lo scandalo corruzione. «Vado al fronte, disgustato da mancato sostegno» - «Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Come scrive ilgazzettino.it

Chi è Andriy Yermak, da braccio destro capace di "ipnotizzare" Zelensky a grande esiliato - L'ormai ex capo di gabinetto e principale negoziatore nella guerra con la Russia è coinvolto nell'indagine per corruzione che agita l'esecutivo di Kiev ... Scrive today.it

Andriy Yermak, chi è il braccio destro di Zelensky che si è dimesso - Il consigliere presidenziale e stretto alleato del presidente ucraino si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100 milioni di eu ... Lo riporta tg24.sky.it