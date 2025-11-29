Roma, 29 novembre 2025 – Il consigliere più fidato, l'amico fraterno, il braccio destro. Questo era Andriy Yermak, 54 anni, per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, appena una settimana fa lo aveva nominato capo negoziatore di Kiev per i colloqui di pace con Mosca, nonostante le pressioni dell'opposizione. Ma ieri il suo potente capo di Gabinetto ha rassegnato le dimissioni dopo che l'irruzione della polizia nella sua abitazione e nei suoi uffici nell'ambito di una vasta indagine per corruzione. E Zelensky lo ha rimosso dall'incarico, proprio alla vigilia del delicato incontro negli Stati Uniti con gli emissari russi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Yermak, l’accusa di corruzione e le dimissioni. Chi è l’amico fraterno di Zelensky che divide Kiev