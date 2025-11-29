X Factor Delia conquista la confessione sul difficile passato

X Factor, la siciliana Delia conquista tutti con un racconto difficile del suo passato. Il dolore trasformato in musica. X Factor volge quasi al termine, la finale si terrà a Napoli il 4 dicembre. Se negli anni il format è stato spesso criticato per la sua spettacolarizzazione, nel 2025 il focus sembra essersi spostato su un elemento fondamentale: le canzoni. I concorrenti vengono incoraggiati a portare brani originali sin dalle prime fasi, e le cover vengono ripensate come veri e propri esercizi di stile, non semplici omaggi a chi le ha rese celebri. Questa scelta ha già dato vita a momenti iconici: arrangiamenti inaspettati, mash-up arditi, reinterpretazioni che hanno trasformato pezzi pop in ballad emotive o in brani elettronici da club. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - X Factor, Delia conquista, la confessione sul difficile passato

Altre letture consigliate

Due catanesi in finale ad X Factor 2025 Due catanesi saliranno sul palco della finale di X Factor. Delia Buglisi di Paternò e Roberta Scandurra di Trecastagni sono due delle quattro finaliste dell’edizione 2025 del talent musicale. Catania trionfa nel mondo dell - facebook.com Vai su Facebook

Delia in lacrime a X Factor: "Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo" Vai su X

X Factor, Delia conquista, la confessione sul difficile passato - X Factor, la siciliana Delia conquista tutti con un racconto difficile del suo passato. Riporta 361magazine.com

X Factor 2025, Delia canta "Sei bellissima" di Loredana Bertè e conquista la finale - Nell’X Factor Arena per la giovane artista catanese è stata un’ovazione: e così ... Lo riporta msn.com

X Factor 2025, semifinale: Delia canta Sei bellissima di Loredana Bertè ed è ovazione - Non poteva non esserlo: Delia canta Sei bellissima di Loredana Bertè e conquista la finale. Lo riporta style.corriere.it