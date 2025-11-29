X Factor 2025 la finale in diretta da Napoli | dove e quando vederla in tv in chiaro e chi sono i finalisti

Dopo il successo dello scorso anno, anche la finale di X Factor 2025 sarà in diretta da Piazza del Plebiscito di Napoli e sarà trasmessa, in chiaro, in tv. Scopriamo insieme chi sono i quattro finalisti e dove vedere il talent. Finale di X Factor 2025: dove vederla in tv. Per la seconda volta nella storia del programma, la finale di X Factor 2025 si terrà in esterna. Super ospite della serata, che sarà condotta come sempre da Giorgia, sarà Laura Pausini. I quattro coach ( Achille Lauro, Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi ) hanno guidato, nel corso dei sei live, i quattro contendenti che si giocano la vittoria. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i finalisti

News recenti che potrebbero piacerti

Tutta #Sinnai fa il tifo per eroCaddeo, e la finale di X Factor diventa una festa da vivere insieme - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, verso la finale: le prove di Rob, Delia, EroCaddeo e PierC, Laura Pausini in Piazza del Plebiscito. Ascolti e voti record - Giovedì 4 dicembre, a Napoli, in Piazza del Plebiscito, rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo si sfidano per il titolo di vincitore di X Factor 2025. Segnala leggo.it

X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i finalisti - Dopo il successo dello scorso anno, anche la finale di X Factor 2025 sarà in diretta da Piazza del Plebiscito di Napoli e sarà trasmessa, in chiaro, in tv. Secondo superguidatv.it

X Factor 2025, le pagelle della semifinale: tra colpi di scena e agnelli sacrificali, ci vediamo a Piazza del Plebiscito - In finale vanno due artisti simili (PierC e EroCaddeo, con Delia e Rob), ma non Tomasi. Lo riporta rollingstone.it