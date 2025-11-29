WWE | Survivor Series verso il sold out esplode la corsa ai biglietti a Petco Park
Survivor Series: WarGames non è ancora andato in scena, ma è già uno dei maggiori successi al botteghino della WWE di quest’anno. A sole 24 ore dall’apertura dei cancelli, i numeri dei biglietti stanno esplodendo. di nuovo. Il 28 novembre WrestleTix ha pubblicato un nuovo aggiornamento confermando che la WWE ha distribuito 42.750 biglietti per Survivor Series. Un aumento di 1.749 biglietti in un solo giorno, dimostrando che questa ondata dell’ultimo minuto è assolutamente reale: “Biglietti disponibili: 1.378. Configurazione attuale: 44.128. Biglietti distribuiti: 42.750.” WWE Survivor Series: WarGames Sat • Nov 29, 2025 • 3:30 PM Petco Park, San Diego, CA Available Tickets: 1,378 Current Setup: 44,128 Tickets Distributed: 42,750 +1,749 since the last update (1 day ago) Days until show: 1 Total # of seats on map: 48,496 Last Year's. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
