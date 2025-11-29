WWE | Survivor Series 2025 le quote scommesse preannunciano un clamoroso cambio di titolo
Le quote scommesse per Survivor Series 2025 sono state ufficialmente pubblicate da BetOnline.ag e offrono un quadro chiaro di chi, secondo gli allibratori, uscirà vincitore da uno degli eventi più attesi dell’anno. Con due imponenti WarGames Match e diversi titoli in palio, le previsioni puntano su una netta superiorità di alcuni atleti, ma non mancano numeri capaci di far sollevare più di un sopracciglio. WarGames Match: Chi dominerà la gabbia?. Nel WarGames Match maschile, Brock Lesnar, Drew McIntyre, Logan Paul, Bron Breakker e Bronson Reed sono favoriti a -200. Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns, Jey Uso e Jimmy Uso partono invece da +150, una quota sorprendente considerando le superstar che compongono il team babyface. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche questi approfondimenti
@dominik_35 ha fatto il figo con il povero mini Cena, ma riuscirà a riprendersi il titolo intercontinentale attualmente nelle mani del "Last Real Champion"? TODAY IS THE DAY - WWE SURVIVOR SERIES-WAR GAMES - In diretta IN LINGUA ORIGINALE - facebook.com Vai su Facebook
@SamiZayn, @ShinsukeN, @ReyFenixMx e i Motor City Machine Guns vogliono mettere al loro posto gli MFT in un 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match! Scopri la preview bit.ly/4ooSQ6J Non perderti il nuovo episodio di #SmackDown, con c Vai su X
WWE: Rivelato il main event di Survivor Series 2025 *SPOILER* - Dopo moltissime speculazioni, arrivano conferme importanti su quello che sarà il main event di Survivor Series ... Scrive spaziowrestling.it
WWE: Dove vedere e orario di inizio di Survivor Series 2025, streaming video TV - Scopri con Spazio Wrestling, dove, come e quando vedere Survivor Series, il prossimo grande Premium Live Event della WWE ... Segnala spaziowrestling.it
WWE Survivor Series 2025 Preview: Start Time, Match Card, How To Watch & Live Stream - Two WarGames matches and John Cena’s final PLE match are set for WWE Survivor Series: WarGames 2025 at Petco Park in San Diego. Lo riporta si.com