WWE | Survivor Series 2025 le quote scommesse preannunciano un clamoroso cambio di titolo

Le quote scommesse per Survivor Series 2025 sono state ufficialmente pubblicate da BetOnline.ag e offrono un quadro chiaro di chi, secondo gli allibratori, uscirà vincitore da uno degli eventi più attesi dell’anno. Con due imponenti WarGames Match e diversi titoli in palio, le previsioni puntano su una netta superiorità di alcuni atleti, ma non mancano numeri capaci di far sollevare più di un sopracciglio. WarGames Match: Chi dominerà la gabbia?. Nel WarGames Match maschile, Brock Lesnar, Drew McIntyre, Logan Paul, Bron Breakker e Bronson Reed sono favoriti a -200. Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns, Jey Uso e Jimmy Uso partono invece da +150, una quota sorprendente considerando le superstar che compongono il team babyface. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

