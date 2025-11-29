WWE | Santos Escobar attende il grande rilancio ecco perchè non appare malgrado il contratto

Santos Escobar non compare in televisione da settimane, ma non si tratta di un caso di dimenticanza da parte della WWE. Secondo quanto rivelato da Bryan Alvarez durante Wrestling Observer Live, il lottatore messicano ha firmato lo scorso mese un contratto estremamente vantaggioso con la compagnia di Stamford, e la sua assenza dagli schermi è una scelta strategica deliberata. La WWE avrebbe infatti deciso di tenere Escobar lontano dalla programmazione televisiva fino a quando non avrà elaborato un piano creativo adeguato per valorizzarlo. Alvarez ha spiegato la filosofia dietro questa decisione, sottolineando come la compagnia non abbia alcuna intenzione di sprecare risorse su qualcuno per cui non è ancora pronta a creare una storyline significativa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

