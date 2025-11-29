WWE | Inviata storyline di ritiro a Y2J mentre il suo contratto AEW è sempre più vicino alla scadenza
Il contratto di Chris Jericho con la AEW scade alla fine del 2025 e la WWE non se ne sta certo a guardare. Secondo quanto riportato da The Wrestling Observer Newsletter , la WWE avrebbe già fatto una mossa, offrendo a Jericho una storyline di ritiro se decidesse di tornare. Sebbene nulla sia confermato, l’idea sarebbe sul tavolo se Jericho decidesse di non rinnovare il contratto con la AEW. Dave Meltzer ha scritto: “ Questa è una decisione di Jericho e tutti gli indizi vanno nella direzione della WWE. So che la WWE gli ha offerto una storyline per il ritiro e quelli in WWE hanno detto che sarebbe interessata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
