WWE | Countdown all’ultimo match di Cena le semifinali sono ufficialmente stabilite
The Last Time Is Now Tournament è proseguito con altri incontri cruciali nell’episodio del 28 novembre di SmackDown, mentre la strada verso l’ultimo match di John Cena prende sempre più forma. La puntata si è aperta con Jey Uso contro Rusev. "This is for you, Cena!" Rusev is ready to take on Jey Uso RIGHT NOW in The Last Time is Now Tournament pic.twitter.com4tnDVPlZxJ — WWE (@WWE) November 29, 2025 I due hanno dato vita a un match solido e intenso. A spuntarla alla fine è stato Jey Uso, che ha ottenuto la vittoria grazie a una spettacolare Uso Splash. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Il secondo incontro del torneo avrebbe dovuto vedere LA Knight affrontare Sheamus, ma il “Celtic Warrior” è stato tolto dai giochi a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
