WWE | Charlotte Flair batte Asuka e conquista il vantaggio per il WarGames Match

L'episodio del 28 novembre di SmackDown è andato in scena alla Bell Arena di Denver, Colorado. Il venerdì sera può sempre riservare sorprese, e quello di ieri è stato uno show importante in vista di Survivor Series: WarGames. Il Women's WarGames Match del 2025 vede schierate AJ Lee, Alexa Bliss, Charlotte Flair, IYO SKY e Rhea Ripley contro Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax e Lash Legend. Per questo tipo di match è fondamentale ottenere un vantaggio numerico, e questa settimana si è deciso chi lo avrebbe ottenuto. Charlotte Flair e Asuka hanno già una lunga storia alle spalle.

