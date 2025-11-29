Wicked | le differenze con il libro Tutto ciò che il film non ti ha mostrato

Screenworld.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fenomeno Wicked ha travolto tutti. I fan del musical hanno finalmente cantato le loro canzoni preferite al cinema, i fan di Ariana Grande hanno comprato il biglietto per arrivare in sala vestite di rosa. Infine, gli outsider hanno ritrovato nella pelle verdognola di Elphaba il loro nuovo guru, come era successo qualche anno prima con l’iconica uniforme nera di Wednesday. A dispetto di tutto ciò, il libro di Wicked non si concentra né su colori scintillanti né su canzoni da musical. La storia originale deriva dal libro revisionista Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West e racconta una storia totalmente diversa, che prende le distanze dall’originale mondo di Oz raccontato da Baum e, di conseguenza, anche dal musical. 🔗 Leggi su Screenworld.it

wicked le differenze con il libro tutto ci242 che il film non ti ha mostrato

© Screenworld.it - Wicked: le differenze con il libro. Tutto ciò che il film non ti ha mostrato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

wicked differenze libro tuttoCos’è la Grimmerie? Il libro magico di Wicked spiegato - Scopri cos’è la Grimmerie, il misterioso libro magico di Wicked, e perché il suo potere cambia il destino di Elphaba. Da cinefilos.it

wicked differenze libro tuttoWicked 3 si farà? tutto quello che sappiamo - Scopri se Wicked 3 si farà davvero: dichiarazioni, indizi, possibili sequel e tutto ciò che sappiamo sul futuro della saga. Lo riporta cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Wicked Differenze Libro Tutto