Wicked | le differenze con il libro Tutto ciò che il film non ti ha mostrato
Il fenomeno Wicked ha travolto tutti. I fan del musical hanno finalmente cantato le loro canzoni preferite al cinema, i fan di Ariana Grande hanno comprato il biglietto per arrivare in sala vestite di rosa. Infine, gli outsider hanno ritrovato nella pelle verdognola di Elphaba il loro nuovo guru, come era successo qualche anno prima con l’iconica uniforme nera di Wednesday. A dispetto di tutto ciò, il libro di Wicked non si concentra né su colori scintillanti né su canzoni da musical. La storia originale deriva dal libro revisionista Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West e racconta una storia totalmente diversa, che prende le distanze dall’originale mondo di Oz raccontato da Baum e, di conseguenza, anche dal musical. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IL WEEKEND AL CINEMA IN VAL DI CORNIA . ZOOTROPOLIS 2 Giovedì e venerdì ore 18.30 Sabato e domenica ore 16.00 - 18.30 WICKED PARTE 2 Giovedì, venerdì ore 21.00 Sabato e domenica ore 21.00 . - facebook.com Vai su Facebook
Cos’è la Grimmerie? Il libro magico di Wicked spiegato - Scopri cos’è la Grimmerie, il misterioso libro magico di Wicked, e perché il suo potere cambia il destino di Elphaba. Da cinefilos.it
Wicked 3 si farà? tutto quello che sappiamo - Scopri se Wicked 3 si farà davvero: dichiarazioni, indizi, possibili sequel e tutto ciò che sappiamo sul futuro della saga. Lo riporta cinefilos.it