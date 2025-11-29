Wicked | le differenze con il libro Tutto ciò che il film non ti ha mostrato

Il fenomeno Wicked ha travolto tutti. I fan del musical hanno finalmente cantato le loro canzoni preferite al cinema, i fan di Ariana Grande hanno comprato il biglietto per arrivare in sala vestite di rosa. Infine, gli outsider hanno ritrovato nella pelle verdognola di Elphaba il loro nuovo guru, come era successo qualche anno prima con l’iconica uniforme nera di Wednesday. A dispetto di tutto ciò, il libro di Wicked non si concentra né su colori scintillanti né su canzoni da musical. La storia originale deriva dal libro revisionista Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West e racconta una storia totalmente diversa, che prende le distanze dall’originale mondo di Oz raccontato da Baum e, di conseguenza, anche dal musical. 🔗 Leggi su Screenworld.it

