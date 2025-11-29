Whatsapp come attivare i sottotitoli per i messaggi vocali | fai tutto in 5 secondi
Whatsapp non smette di stupire e in pochi secondi puoi attivare i sottotitoli ai messaggi vocali da utilizzare quando non puoi ascoltarli. Whatsapp ha rivoluzionato il modo di messaggiare con parenti, amici e colleghi di lavoro permettendo a tutti di essere perennemente in contatto con il mondo in qualsiasi posto si trovino. Con i vari aggiornamenti, whatsapp non solo punta a proteggere la privacy degli utenti e delle loro chat ma anche a rendere più facile l’invio e la ricezione dei messaggi. Una delle novità che sono state introdotte nel corso del tempo è la possibilità di inviare messaggi vocali che possono essere ascoltati alla velocità che si desidera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Canale whatsapp di Porta del Paese. È un canale discreto, potete attivare le notifiche o leggere quando volete voi nella sezione “aggiornamenti” (icona in basso a destra su whatsapp). Per entrare/iscrivervi nel canale https://whatsapp.com/channel/0029V - facebook.com Vai su Facebook
Whatsapp, come attivare i sottotitoli per i messaggi vocali: fai tutto in 5 secondi - Whatsapp non smette di stupire e in pochi secondi puoi attivare i sottotitoli ai messaggi vocali da utilizzare quando non puoi ascoltarli. Scrive lopinionista.it
Stufi di ascoltare i vocali su WhatsApp? Ecco come funziona la trascrizione automatica e come attivarla - La funzionalità converte i messaggi vocali in forma testuale, risparmiando tempo (e imbarazzi) nei luoghi pubblici: una guida pratica per abilitarla sui principali sistemi operativi, iOS e Android ... Riporta msn.com
WhatsApp introduce i riassunti fatti con l’IA dei messaggi non letti: come attivare la funzione - Capita a tutti: si apre WhatsApp e si trovano decine di notifiche da leggere, magari in un gruppo super attivo o dopo qualche ora offline. Riporta greenme.it