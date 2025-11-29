Week end 29-30 novembre a Firenze e in Toscana | maratona spettacoli eventi

Panariello al Verdi, Florence Queer Festival, Suoni Riflessi, I( Concerti al Cenacolo, i mercatini di Natale, l'apertura degli impianti sciistici all'Abetone L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Week end 29-30 novembre a Firenze e in Toscana: maratona, spettacoli, eventi

Altri contenuti sullo stesso argomento

OFFERTISSIME DEL WEEK-END Dal 28 al 30 novembre nel reparto ORTOFRUTTA offerte speciali! La qualità della nostra frutta e verdura di stagione ad un prezzo super conveniente. - facebook.com Vai su Facebook

Dal 28 al 30 novembre 2025 torna la Milan Games Week & Cartoomix! Vieni a trovarci al nostro stand, ed effettuando il check-in otterrai uno sconto del 10% da applicare al tuo prossimo ordine su My Nintendo Store, 100 Punti di Platino e questa esclusiva spill Vai su X

Cosa fare nel week end a Brescia e in provincia: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 - Cosa fare nel week end a Brescia e in provincia: gli eventi in programma sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 ... Riporta primabrescia.it

Week end 29-30 novembre: tutti i match in programma - Ecco il programma delle attività che coinvolgono i club regionali nel fine settimana del 29- Riporta liguriasport.com

Cosa fare a Torino nel week-end: i 10 e più eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 novembre - Dalle eleganti cornici liberty ai quartieri più moderni, per sabato 29 e domenica 30 novembre, ecco un calendario eterogeneo che promette di rendere indimenticabile questo weekend, tra appuntamenti ... Scrive torinotoday.it