Washington nega i visti alla delegazione l’Iran risponde disertando il sorteggio dei Mondiali

L’Iran ha annunciato che boicotterà il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 in programma a il 5 dicembre Washington, dopo che agli esponenti della delegazione sarebbero stati negati i visti d’ingresso dagli Stati Uniti. La federazione iraniana ha chiesto l’intervento della Fifa, mentre resta il dubbio sull’applicazione delle esenzioni previste per eventi sportivi internazionali. Ne parla Espn. L’Iran boicotterà i sorteggi del 5 dicembre: i dettagli. Ecco cosa si legge su Espn: “L’Iran ha deciso di boicottare il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 a Washington la prossima settimana perché gli Stati Uniti hanno negato i visti ai membri della loro delegazione, ha riportato venerdì l’agenzia di stampa statale Irna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

