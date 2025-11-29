andamento al box office di “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”. Prosegue la stagione cinematografica con l’uscita di “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, la terza puntata della celebre serie di gialli diretta da Rian Johnson. Con una distribuzione limitata nelle sale dal 26 novembre e la successiva disponibilità sulla piattaforma Netflix dal 12 dicembre, il film sta attrando l’attenzione degli appassionati del genere e degli esperti di mercato. La sua performance al botteghino fornisce indicazioni importanti sulle dinamiche di fruizione nel periodo di festa. previsioni di incasso e posizione in classifica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wake up dead man sconvolge il successo di box office di knives out con deludente weekend di thanksgiving