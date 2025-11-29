Volti oscurati di Gesù e Maria Così Bruxelles omaggia l' Islam e Silvia Salis cancella il presepe

Iltempo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale: essere cristiano, in questa Europa supina all'Islam e multietnica, è dannatamente complicato. Persino i festeggiamenti per la nostra festa più bella ed importante, il Natale, diventano ogni anno fonte di discussioni, di censura e di odiose ed inaccettabili storpiature. L'ultimo esempio, di un'interminabile serie, è quello occorso a Bruxelles. In pieno centro storico, nella Grand Place, sono stati raffigurati Maria, Giuseppe, Gesù bambino e i re Magi senza volto. Al posto delle loro facce solo un maxi disegno formato da pezzi di tessuto multicolore. Un patchwork di pessimo gusto realizzato in nome di una grottesca visione dell'inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

volti oscurati di ges249 e maria cos236 bruxelles omaggia l islam e silvia salis cancella il presepe

© Iltempo.it - Volti oscurati di Gesù e Maria. Così Bruxelles omaggia l'Islam e Silvia Salis cancella il presepe

Argomenti simili trattati di recente

volti oscurati ges249 mariaVolti oscurati di Gesù e Maria. Così Bruxelles omaggia l'Islam e Silvia Salis cancella il presepe - È ufficiale: essere cristiano, in questa Europa supina all'Islam e multietnica, è dannatamente complicato. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Volti Oscurati Ges249 Maria