Piacenza ha sconfitto Monza per 3-0 (25-23; 25-23; 25-17) nell’anticipo dell’ottava giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti in trasferta e hanno infilato la terza vittoria consecutiva (la quinta stagionale), utile per agganciare provvisoriamente Trento al terzo posto in classifica (i dolomitici replicheranno domani a Milano) e portarsi a cinque punti di distacco dalla capolista Perugia (i Block Devils hanno disputato un incontro in più). Ottavo ko per i brianzoli, che rimangono in penultima piazza e sono in piena lotta salvezza. Gli emiliani hanno recuperato da 5-8 nel primo set, hanno salvato una situazione potenzialmente pericolosa sul 21-22 e poi sul 23-23 hanno firmato un micidiale uno-due che ha chiuso i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Piacenza regola Monza e si rilancia in classifica: Bovolenta al top con Mandiraci