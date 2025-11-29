Volley femminile rinforzo di lusso per Milano | arriva Li Yingying
Colpo di mercato per la Numia Vero Volley Milano: la compagine lombarda ha annunciato infatti l’acquisto della schiacciatrice cinese Li Yingying, tra le migliori nel suo ruolo nel panorama mondiale. Nel campionato cinese nelle ultime stagioni (è una classe 2000) ha dato spettacolo: ha sempre militato nel Tianjin Bohai Bank, con il quale ha vinto sette titoli, cinque dei quali con il ruolo di MVP della stagione. Nelle ultime due edizioni dei Mondiale per club è stata premiata come migliore schiacciatrice e ha fatto le fortune anche della sua Nazionale, con la quale nel 2018 ha conquistato il bronzo ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it
