Volley femminile Novara travolge Cuneo nel derby | Tolok impattante poker in Serie A1

Novara ha travolto Cuneo con un secco 3-0 (25-14; 25-23; 25-14) nell’incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte a domicilio nel derby piemontese, infilando la quarta vittoria consecutiva in campionato e proseguendo l’ottimo momento in termini di risultati dopo il successo ottenuto in Champions League. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno dominato il primo e il terzo set, mentre nel secondo sono state brave a recuperare da 22-20 e ad annullare una situazione potenzialmente pericolosa sul 22-23. Le padrone di casa sono in acclarata difficoltà: quinta sconfitta di fila e nono posto in graduatoria, ora la qualificazione alla Coppa Italia si è complicata in maniera importante. 🔗 Leggi su Oasport.it
