Volley femminile Conegliano espugna Perugia | Haak e Sillah scatenata brava Munarini

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conegliano ha sconfitto Perugia con un netto 3-0 (25-21; 25-21; 25-17) nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dal palpitante successo in Champions League contro lo Zeren Break (affermazione per 3-2, rimontando da 11-14 nel tie-break e annullando cinque match-point), hanno avuto vita relativamente facile nella tana della compagina umbra e hanno infilato la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato. Le Pantere hanno difeso la propria imbattibilità, operando l’allungo decisivo nella parte centrale dei primi due set e poi dominando la terza frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

