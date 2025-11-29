Volley femminile Conegliano espugna Perugia | Haak e Sillah scatenata brava Munarini
Conegliano ha sconfitto Perugia con un netto 3-0 (25-21; 25-21; 25-17) nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dal palpitante successo in Champions League contro lo Zeren Break (affermazione per 3-2, rimontando da 11-14 nel tie-break e annullando cinque match-point), hanno avuto vita relativamente facile nella tana della compagina umbra e hanno infilato la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato. Le Pantere hanno difeso la propria imbattibilità, operando l’allungo decisivo nella parte centrale dei primi due set e poi dominando la terza frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
La Lega Volley Femminile ha ufficializzato lo spostamento della gara casalinga contro Volley Modena a sabato sera. Il comunicato https://www.milleniumbs.com/valsabbina-modena-si-gioca-prima-ufficiale-lanticipo-a-sabato-6-dicembre-alle-19/ #ForzaL - facebook.com Vai su Facebook
FIPAV, Lega Volley Femminile e Lega Pallavolo Serie A unite per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Leggi la news Vai su X
Volley femminile, Conegliano espugna Perugia: Haak e Sillah scatenate, brava Munarini - 17) nell'anticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Secondo oasport.it
LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: trasferta umbra per la capolista - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale del match tra Bartoccini- Segnala oasport.it
Buono l’esordio nella Champions del volley femminile di Conegliano e Novara: vittoria consecutiva n.23 per le venete - Buono l'esordio nella Champions del volley femminile di Conegliano e Novara: vittoria consecutiva n. Scrive blitzquotidiano.it