Vlahovic titolare in Juve Cagliari? Spalletti ha preso una decisione | ecco chi guiderà l’attacco nella sfida di oggi contro i sardi La scelta

Vlahovic titolare in Juve Cagliari? L'attaccante serbo torna dal primo minuto dopo il riposo in Champions: battuta la concorrenza di Openda e David. La Juventus si rituffa nel campionato con una certezza granitica al centro del suo reparto offensivo. Dopo la parentesi europea in Norvegia, dove il turnover ragionato di Luciano Spalletti ha permesso di gestire le energie e trovare risposte importanti dalle alternative, le gerarchie tornano a essere definite per la sfida casalinga contro il Cagliari. La notizia più attesa dai tifosi bianconeri è confermata: Dusan Vlahovic si riprende il posto che gli spetta al centro dell'attacco.

