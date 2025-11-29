Vlahovic si ferma | adduttore ko e Juve in allarme totale

La serata dello Stadium si è tinta di apprensione alla mezz’ora di Juventus-Cagliari, quando Dusan Vlahovic ha dovuto abbandinare il campo per un infortunio muscolare apparso subito significativo. L’attaccante serbo, schierato titolare dopo il turnover di Bodo, si è fermato bruscamente dopo un’azione personale, lasciando allo sguardo dello stadio un gesto di dolore che non ha bisogno di troppe interpretazioni. La dinamica dell’infortunio. Il momento chiave è arrivato al 29’, quando Vlahovic ha provato una delle sue progressioni verso l’area. Il tiro in diagonale è stato parato senza difficoltà da Caprile, ma l’impatto con il pallone ha rivelato un problema ben più serio della semplice imprecisione: al momento della conclusione, il serbo ha sentito tirare l’adduttore sinistro e si è immediatamente fermato, consapevole di essersi fatto male. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Vlahovic si ferma: adduttore ko e Juve in allarme totale

Altre letture consigliate

SI FERMA VLAHOVIC Il serbo a rischio per la partita di sabato con il Cagliari. - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro, Di Gregorio no #juvesporting #ucl #pagelle Vai su X

Vlahovic ko, infortunio in Juve-Cagliari: il gesto di dolore e le lacrime - Dusan Vlahovic, schierato da titolare dopo la panchina di Bodo, si è fermato improvvisamente dopo uno scatto e una conclusione verso ... Segnala msn.com

Juventus-Cagliari, Vlahovic ko e in lacrime: la reazione di Spalletti, il cambio e come sta Dusan - Infortunio per Vlahovic, la cui gara contro il Cagliari è durata solo mezz'ora. Riporta sport.virgilio.it

Juve-Cagliari 2-1 |??Vlahovic in lacrime, Kostic KO! Yildiz supera DelPiero | OneFootball - raggiunto i 20 gol con la maglia della Juventus a 20 anni e 209 giorni, superando in questa statistica il suo idolo, Alessandro Del Piero, che ... Segnala onefootball.com